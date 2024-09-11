نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح ينعى المدرب الراحل إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، المدرب الراحل إيهاب جلال وذلك بعد رحيله عن عالمنا منذ ساعة واحدة بعد الوعكة الصحية الاخيرة التي تعرض لها.

وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إكس: "البقاء لله في وفاة المدرب المحترم إيهاب جلال" مع صورة جمعت الثنائي أثناء تولي المدرب الراحل قيادة منتخب مصر.

صدمة بعد رحيل إيهاب جلال

وبات الموسم الرياضي المنصرم موسم حزين على الجماهير المصرية والذي شهدت فيه وفيات مؤثرة ومفاجئة.

البداية كانت من يناير وتحديدا الخامس والعشرون والذي رحل عن عالمنا العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بعد وعكة صحية مفاجئة.

ولم تتجاوز الجماهير أولى الوفيات المؤثرة ليسقط أحمد رفعت في مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري وعلى الرغم من عودته لحياته الطبيعية إلا أنه توفي بشكل مفاجئ في السابع من يوليو.

بينما كان الظهور الأخير للمدرب الراحل إيهاب جلال في مباراة فريقه مع نادي زد في كأس مصر.