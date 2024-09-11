الزمالك ينعى الكابتن إيهاب جلال

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رياض - احمد صلاح - تقدم نادي الزمالك، بالنعي لوفاة الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عقب تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية.

ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي الحالي ومدرب الفريق الأبيض السابق والذي توفي اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية تعرض لها مؤخراً.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ولاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة نادي الإسماعيلي وجماهيره سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.