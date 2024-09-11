نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينعى إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي الحالي ومدرب الفريق الأبيض السابق والذي توفي اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية تعرض لها مؤخرًا.



ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ولاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة نادي الإسماعيلي وجماهيره.



سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.