نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينعى الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينعي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

ويتقدم النادي الأهلي بالعزاء للنادي الإسماعيلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره في وفاة المغفور له بإذن الله.

وتوفي إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء بعد تعرضه لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.