نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «حسبي الله».. أول تعليق من أحمد الشيخ عقب وفاة إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي منذ قليل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لنادي الإسماعيلي ومدرب منتخب مصر السابق، بعد معاناة مع المرض.

وكان المدرب الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة منذ ثلاثة أسابيع نُقل على إثرها إلى الرعاية المركزة بعد تدهور حالته.

تعليق أحمد الشيخ

وعلق أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر عقب وفاة إيهاب جلال قائلا: "حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى كان سبب في تدمير نفسيتك

حسبى الله ونعم الوكيل فى اى حد شكك في

ذمتك وشرفك

حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد جرحك بكلمة

حسبى الله ونعم الوكيل فى اى حد كان سبب

في تعبك حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت آخر ظهورات إيهاب جلال مع النادي الإسماعيلي في مباراة ضد نادي زد في نصف نهائي كأس مصر. ورغم الأنباء عن تحسن حالته الصحية في الفترة الأخيرة، تم تأجيل إفاقة المدرب لإعطاء جهازه العصبي مزيدًا من الراحة، إلا أن حالته تدهورت فجأة، ليرحل عن عالمنا.

يُذكر أن إيهاب جلال قدم مسيرة حافلة كلاعب ومدرب، حيث قاد فرقًا مثل الزمالك، الإسماعيلي، إنبي، ومصر للمقاصة.