نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدرب رابد بوخاريست يصدم الزمالك بشأن صفقة بوبيندزا: ننتظر وصوله رومانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني لفريق رابيد بوخارست، ماريوس توموديكا، أنه ينتظر انضمام المهاجم آرون بوبيندزا إلى صفوف الفريق الروماني خلال الأيام القليلة المقبلة.

مدرب رابد بوخاريست يصدم الزمالك بشأن صفقة بوبيندزا

وكان نادي الزمالك قد أعلن وصول البطاقة الدولية الخاصة بأرون بوبيندزا إلى مصر مؤخرًا، دون تأكيد الصفقة رسميًا، وسط تقارير تشير إلى وجود عرض آخر للاعب من الدوري الروماني، واحتمال فشل الصفقة مع عدم وصول اللاعب إلى مصر حتى الآن.

وفي تصريح لموقع "digi sport" الروماني، أعرب توموديكا عن دهشته قائلًا: "لم أكن أتوقع أن يأتي بوبيندزا إلى رابيد. لقد أصيب بخيبة أمل بسبب وضعه المالي في تركيا."

وأضاف المدرب الروماني: "العروض المقدمة للاعب لم تكن كافية لإرضائه، وانتهى به المطاف في فريق رابيد. نحن قد نكون من أصغر الفرق في الدوري الأول، ولكننا كنا بحاجة ماسة للاعبين مع انتهاء فترة الانتقالات."

وأكد توموديكا: "لا أعلم متى سأتمكن من استخدامه في المباريات، ولكن النادي بدأ بالفعل في إتمام الإجراءات، ونحن نلتزم بكل الخطوات المطلوبة وننتظر. بالنسبة لمباراة يوم الاثنين القادمة، لا توجد مشاكل حتى الآن."

واختتم حديثه قائلًا: "تلقيت الكثير من الرسائل من الخارج تسألني كيف تمكنا من التعاقد مع لاعب مثل بوبيندزا. الأمر يتعلق بإجراءات شكلية فقط حتى وصوله، ونحن نعمل على جمع كل الوثائق القانونية اللازمة."