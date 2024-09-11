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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدرب السابق لفرق مثل لاتسيو ونابولي وتشيلسي ويوفنتوس، الإيطالي ماوريسيو ساري، أن تدريب بوكا جونيورز سيكون بمثابة حلم.

يرى ساري65 عامًا نفسه ما زال قادرًا على الاستمرار في التدريب، بعدما استقال بشكل غير متوقع من الإدارة الفنية لفريق لاتسيو في 12 مارس الماضي.

وفي مقابلة مع صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، قال المدرب الإيطالي: "لا أرى نفسي قد وصلت للنهاية، ما زالت لدي الرغبة في التدريب، وأعتقد أنني في حالة جيدة تسمح لي بتقديم شيء ما. بوكا جونيورز سيكون بمثابة حلم أخير، حلم مجنون، لكن لا أعلم ما إذا كان تحقيقه ممكنًا".

قبل اعتزال التدريب.. حلم مجنون يراود ساري





وأضاف: "قيادة بعض المباريات على ملعب لا بومبونيرا سيكون تجربة فريدة".

وسلط ساري الضوء على عامل الخبرة في مجال التدريب، مستشهدًا بتجربة مواطنيه كارلو أنشيلوتي، جيان بييرو غاسبريني، الإسبانيين لويس دي لا فوينتي، وخوسيه لويس مينديليبار.

وقال: "الآن أصبح هناك توجه للاستعانة بالمدربين الشباب، لكن في العام الماضي فاز بالكؤوس الثلاث الأوروبية مدربون في عمري، أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا، غاسبريني في الدوري الأوروبي، ومنديليبار في دوري المؤتمر".

وتابع: "نفس الشيء أقوله عن دي لا فوينتي بطل أوروبا".

