نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يجدد عقد أندري لونين لمدة 4 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية إسبانية عن تجديد ريال مدريد عقد الحارس الأوكراني أندري لونين لمدة أربع مواسم.

وقالت صحفية من ماركا عبر الصحفي خوسيه فيليكس دياز بأن الحارس الأوكراني أندري لونين قد جدد عقده مع نادي ريال مدريد لمدة أربع سنوات جديدة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأسبوع الجاري حسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

يأتي هذا التجديد في إطار رغبة النادي الملكي في تأمين خدمات الحارس الشاب كجزء من خططهم المستقبلية.