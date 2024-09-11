انت الأن تتابع خبر إنا لله وإنا إليه راجعون.. الكشف عن سبب وفاة إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حمد إبراهيم، المدرب العام لنادي الإسماعيلي والصديق الشخصي المقرب للكابتن إيهاب جلال، عن خبر وفاته مؤكدًا بأن المدير الفني السابق لمنتخب مصر قد رحل عن عالمنا في وقت متأخر من صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر بعدما تعرض لوعكة صحية استمرت لأيام.

سبب وفاة الكابتن إيهاب جلال