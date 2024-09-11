انت الأن تتابع خبر إنا لله وإنا إليه راجعون.. الكشف عن سبب وفاة إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن حمد إبراهيم، المدرب العام لنادي الإسماعيلي والصديق الشخصي المقرب للكابتن إيهاب جلال، عن خبر وفاته مؤكدًا بأن المدير الفني السابق لمنتخب مصر قد رحل عن عالمنا في وقت متأخر من صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر بعدما تعرض لوعكة صحية استمرت لأيام.
سبب وفاة الكابتن إيهاب جلال
- كشفت التقارير الإعلامية بأن “جلال” قد تواجد في المستشفى خلال الأيام الماضية، وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية من أجل السيطرة على جلط في المخ.
- وبحسب التقارير، فإن المدرب السابق لمنتخب مصر كان يتواجد في العناية المركزة طيلة الفترة الأخيرة، وكان الأطباء يحاولوا تقليل تأثير أدوية التخدير التي كان يحصل عليها من أجل بدء عملية الإفاقة دون حدوث أي آثار جانبية، مؤكدة بأن الهدف من وراء التخدير هو بُعد الجهاز العصبي عن أي تفكير أو حركة.
- وذكرت المصادر المقربة من الراحل الكابتن إيهاب جلال، بأنه قد خضع لعملية دقيقة للغاية من أجل إذابة بعض الجلطات في منطقة الرقبة تحت إشراف الجهاز وافريق الطبي المعالج له، وهذا بعدما كان قد تعرض للإغماء أثناء تواجده في منزله، وعلى الفور قد تم نقله إلى إحدى المستشفيات المتواجدة في منطقة مصر الجديدة.
- الجدير بالذكر بأن إيهاب جلال يعد من بين أبرز المدربين داخل الدوري المصري، وقد تولى تدريب أكثر من 10 أندية منذ بداية مشواره في عالم التدريب، وكذلك نجح في أن يصل لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر، ولكن هذه المهمة لم تستمر طويلًا.