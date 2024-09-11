جدول ترتيب المنتخبات العربية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

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رياض - احمد صلاح - وما زالت التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 تواصل حماس مشجعي كرة القدم في القارة، حيث شهدت الجولة الثانية من الدور الثالث منافسات قوية للمنتخبات العربية ومع اقتراب التصفيات من مرحلة هامة جدا للتأهل لكاس العالم حيث يسعى كل منتخب عربي لتحقيق أفضل النتائج لضمان التأهل إلى البطولة العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يتأهل مباشرة متصد ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات، بينما يتنافس المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع في مرحلة حاسمة لتحديد باقي المتأهلين، تابع معنا أبرز نتائج وتفاصيل ترتيب المنتخبات العربية في هذه التصفيات اسيا لكاس العالم.

جدول نتائج الجولة الثانية

المباراة النتيجة

كوريا الشمالية x قطر 2-2

الصين x السعودية 1-2

فلسطين x الأردن 1-3

عُمان x كوريا الجنوبية 1-3

الإمارات x إيران 0-1

البحرين x اليابان 0-5

الكويت x العراق 0-0

جدول ترتيب مجموعات في تصفيات آسيا لكأس العالم لقارة آسيا

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات آسيا لكأس العالم لقارة آسيا

الترتيب الفريق النقاط

1 أوزبكستان 6

2 إيران 6

3 الإمارات 3

4 كوريا الشمالية 1

5 قطر 1

6 قرغيزستان 0

المجموعة الثانية

الترتيب الفريق النقاط

1 الأردن 4

2 كوريا الجنوبية 4

3 العراق 4

4 الكويت 2

5 فلسطين 1

6 عُمان 0

المجموعة الثالثة

الترتيب الفريق النقاط

1 اليابان 6

2 السعودية 4

3 البحرين 3

4 إندونيسيا 2

5 أستراليا 1

6 الصين 0

جدول مواعيد تصفيات آسيا كأس العالم 2026