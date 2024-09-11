انت الأن تتابع خبر النجم التركي يثير الفوضى في نادي النصر: "رحيل مفاجئ" لنجم الفريق رغم إغلاق الميركاتو والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في تحول مثير للأحداث، يواجه نادي النصر السعودي تحديات جديدة بشأن مستقبل نجم الفريق، السنغالي ساديو ماني. بينما يقترب موعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في تركيا، يستعد نادي بشكتاش لتقديم عرض مغري قد يغير مسار اللاعب، مما يثير تساؤلات حول مستقبل النصر واستعداده للتعامل مع هذه المفاجأة.
النجم التركي يثير الفوضى في نادي النصر
- تأتي تطورات جديدة بشأن مستقبل السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، حيث يشير تقرير صحفي إلى مفاجأة كبرى في هذا الصدد. وفقا لصحيفة "فوتوماك"، يجهز نادي بشكتاش التركي عرضا مغريا لضم ماني، رغم أن فترة الانتقالات الصيفية في تركيا ستغلق يوم الجمعة المقبل، الثالث عشر من سبتمبر.
- لم يتمكن ماني من تقديم الأداء المتوقع خلال موسمه الأول مع النصر، مما جعل رحيله في الوقت الحالي يشكل تحدياً للفريق. في حال تمت الصفقة سيضطر النصر للبحث عن محترف أجنبي فوق السن لتعويض ماني وضمان استكمال التشكيلة.
- في غضون ذلك، سجل ماني هدفا في مباراة منتخب بلاده السنغال ضد بوركينا فاسو في افتتاح تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب. تجدر الإشارة إلى أن عقد ساديو ماني مع النصر يمتد حتى صيف 2026، مما يجعل انتقاله في الوقت الحالي أمرا معقدا.