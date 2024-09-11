انت الأن تتابع خبر النجم التركي يثير الفوضى في نادي النصر: "رحيل مفاجئ" لنجم الفريق رغم إغلاق الميركاتو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تحول مثير للأحداث، يواجه نادي النصر السعودي تحديات جديدة بشأن مستقبل نجم الفريق، السنغالي ساديو ماني. بينما يقترب موعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في تركيا، يستعد نادي بشكتاش لتقديم عرض مغري قد يغير مسار اللاعب، مما يثير تساؤلات حول مستقبل النصر واستعداده للتعامل مع هذه المفاجأة.

النجم التركي يثير الفوضى في نادي النصر