أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لكوم حمادة والاوليمبي ودلفي في إنطلاقة القسم الثاني

أجريت اليوم قرعة المجموعة الثالثة ( ب ) بحضور عدد من مندوبي الأندية ولجنة المسابقات.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى..

مباريات الاسبوع الأول

ومن المقرر أن يلتقي في بداية المسابقة بالمجموعة الثالثة ( ب) كلا من.

1- الحمام مع الهلال الضبعة

2- الأوليمبي مع اصحاب الجياد

3- المجد السكندري مع الزهور بمطروح

4- دلفي مع شباب كوم حمادة

5- الجزيره بمطروح مع طلائع الأسطول

** دمنهور باي

ويتأهل أول ثلاث فرق من كل مجموعة لإقامة دورة ترقي من 6 أندية يصعد منها فريق واحد من كل مجموعة لدوري المحترفين