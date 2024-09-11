الرياضة

مواجهات قوية لكوم حمادة والاوليمبي ودلفي في إنطلاقة القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لكوم حمادة والاوليمبي ودلفي في إنطلاقة القسم الثاني

أجريت اليوم قرعة المجموعة الثالثة ( ب ) بحضور عدد من مندوبي الأندية ولجنة المسابقات.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى..

مباريات الاسبوع الأول

ومن المقرر أن يلتقي في بداية المسابقة بالمجموعة الثالثة ( ب) كلا من.

1- الحمام مع الهلال الضبعة 
2-  الأوليمبي مع  اصحاب الجياد 
3-  المجد السكندري مع   الزهور بمطروح 
4-  دلفي مع  شباب  كوم حمادة 
5- الجزيره  بمطروح مع طلائع الأسطول 
** دمنهور باي

ويتأهل أول ثلاث فرق من كل مجموعة لإقامة دورة ترقي من 6 أندية يصعد منها فريق واحد من كل مجموعة لدوري المحترفين

مريم الجابري

مريم الجابري

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