نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كسر في القدم".. إصابة نجم ليفربول مع منتخب بلاده تصدم آرني سلوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرّض نادي ليفربول، لضربة قوية بسبب إصابة أحد لاعبيه الدوليين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وأوضحت الفحوصات الطبية أن إصابته هي كسر في القدم.

إصابة نجم ليفربول مع منتخب بلاده

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية، تعرض لاعب خط الوسط، هارفي إليوت، لإصابة خطيرة.

كان هارفي إليوت يشارك مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا الأسبوع الماضي، إلا أنه شعر بإصابة قوية ما دفعه لإبلاغ الطاقم الطبي، ليخضع لفحوصات طبية شاملة.

وأظهرت الفحوصات أن إليوت يعاني من كسر في القدم، مما سيؤدي إلى غيابه عن الملاعب لمدة شهر، مما يجعله غير متاح للمشاركة في المباريات المقبلة، بما في ذلك بداية مشوار ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

من المتوقع أن يعود هارفي إليوت إلى تدريبات الفريق ومبارياته بحلول يوم 20 أكتوبر المقبل، مع لقاء تشيلسي، ما يمثل ضربة لخطط المدرب آرني سلوت الذي كان يعوّل كثيرًا على إمكانات اللاعب الشاب.