نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عليه التفكير قبل الحديث مع الإعلام".. رونالدو ينتقد تين هاج مجددًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، توجيه انتقادات حادة إلى مدرب مانشستر يونايتد الحالي، إريك تين هاج، بسبب الوضع المتذبذب الذي يعاني منه "الشياطين الحمر" هذا الموسم.

رونالدو ينتقد تين هاج مجددًا

في تصريحات جديدة لرونالدو، خلال حواره مع زميله السابق ريو فرديناند عبر قناة "FIVE" على منصة "يوتيوب"، قال: "مانشستر يونايتد يحتاج إلى إعادة بناء كاملة". وأكمل رونالدو قائلًا: "المدرب يقول إنهم لا يستطيعون المنافسة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، لا يمكنك أن تقول هذا".

وختم حديثه: "لا يمكنك أن تعلن أنك لن تقاتل للفوز بالألقاب، عليك أن تفكر مليًا قبل التحدث إلى الإعلام. ربما تعتقد في داخلك أن الفريق ليس لديه الإمكانات، لكن يجب أن تحاول دائمًا".

بدأ مانشستر يونايتد الموسم الحالي بشكل مخيب للآمال، حيث خسر الفريق مباراتين من أصل ثلاث جولات لعبها، مما أثار غضب الجماهير وأساطير ملعب "أولد ترافورد". وتجدر الإشارة إلى أن رونالدو دخل في خلاف مع تين هاج منذ تولي الأخير تدريب الفريق، ما أدى إلى قرار النجم البرتغالي بمغادرة النادي قبل انطلاق كأس العالم 2022.

عندما رحل رونالدو عن مانشستر يونايتد، خرج بانتقادات لاذعة ضد تين هاج، حيث أعرب عن عدم احترامه للمدرب الهولندي بسبب طريقة تعامله مع اللاعبين، وهو الأسلوب الذي أثار مشكلات أخرى داخل الفريق، بما في ذلك مع اللاعب جادون سانشو لاحقًا.