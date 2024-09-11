نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدينة الرياضية ببورسعيد تحتضن بطولة السباحة للناشئين بمشاركة 1675 متسابقًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المدينة الرياضية ببورسعيد تنظيم بطولة منطقة بورسعيد والقناة للسباحة للناشئين بمراحلها المختلفة، حيث شارك فيها 1675 سباح وسباحة من مختلف الأندية الرياضية.

جذب الحدث الرياضي الكبير اهتمامًا واسعًا من الأهالي والجهات المعنية، وتميز بروح تنافسية عالية بين المشاركين الذين قدموا مستويات رياضية مميزة في مختلف السباقات.

حضر البطولة عدد من الشخصيات البارزة في مجال الرياضة ببورسعيد، من بينهم محمد عبد العزيز المحضر، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وخالد النحلة، وكيل الرياضة ببورسعيد.

كما شهدت البطولة حضور الدكتور ممدوح الشناوي، رئيس منطقة بورسعيد للسباحة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة المنطقة، وهم د. أحمد عبد القادر، د. محمد رخا، د. رضا عامر، د. محمد الرشيدي، ود. أحمد البطل.

تولى محمد الريس إدارة البطولة باقتدار، حيث أشاد الجميع بالتنظيم الرائع ومستوى الاحترافية في توفير تجربة رياضية متميزة للسباحين، مع الحرص على التزام الجميع بالمعايير والتوجيهات الرياضية المعتمدة.

