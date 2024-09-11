نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي ستنطلق بعد أيام قليلة، وسط منافسة العديد من الفرق.

وتنطلق مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت القادم الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد، الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. ليفربول وتوتنغهام فورست، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. مانشستر سيتي وبرينتفورد، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. فولهام ووست هام يونايتد، الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة كريستال بالاس وليستر سيتي؛ الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. برايتون وإيبسوتش تاون، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. أستون فيلا وإيفرتون، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. بورنموث وتشيلسي، العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. آرسنال وتوتنهام هوتسبير؛ الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. ولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد، الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

ويمكنكم مشاهدة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لإذاعة مباريات البريميرليج.