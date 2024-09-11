انت الأن تتابع خبر 30 مليون جنيه سنويا.. الأهلي يقطع الطريق على الأندية السعوديه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خلال الفتره الاخيرة، سعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولجنة التخطيط ب المارد الاحمر، إلى تلبية احتياجات المدير الفني للفريق الاول للكرة بالنادي، السويسري مارسيل كولر، الذي طلب من الإدارة حسم كل الملفات المتعلقة بالفريق الاول خلال الفترة الحاليه.
وقد اكد مصدر من داخل الأهلى
- إن المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر، قد قدم لمجلس إدارة الاهلي، تقريرا شاملا، بكل احتياجات الفريق، واللاعبين الذي يرغب في تجديد عقودهم، واللاعبين الذي يرغب في رحيلهم عن صفوف الفريق خلال الفتره الحاليه.
الاهلي يحاول الحفاظ على كابتن الفريق..
- وقد وضح مصدر من داخل الأهلي، إن المدير الفني أوصى مجلس الادارة، بضرورة تمديد عقد «محمد الشناوي» حارس مرمى الفريق الأحمر، واستمراره داخل الفريق، وعدم رحيله، وضرورة الحفاظ على القوام الأساسي خلال الفترة الحالية.
- وقد اكد المصدر، إن مجلس الإدارة سوف يعرض 30 مليون جنيه سنوياً لتجديد عقده مع الفريق ، وبذالك يصبح اللاعب الأعلى راتبا في تاريخ اللاعبين المصريين الذين ارتدوا القميص الأحمر، وتمديد عقد اللاعب ورفض كل العروض المقدمة له من أجل الرحيل عن الفريق الأحمر.
- وقد اشار المصدر، إن مجلس إدارة الأهلي يقدر اللاعب «محمد الشناوي» بشكل كبير، واللاعب أصر على البقاء داخل النادي، رغم العروض السعودية التي وصلت لأرقام خيالية في أوقات سابقة، وتم رفضها جميعا من جانب اللاعب، وتمسك بالاستمرار في صفوف الفريق.