انت الأن تتابع خبر بالصور.. وصول بعثة منتتخب مصر الى مطار القاهرة بعد الفوز على بتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، قادمة من بوتسوانا، بعد مواجهة المنتخب البوتسواني على ملعبه في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

فاز منتخب مصر على مضيفه بوتسوانا بأربعة أهداف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى بتسوانا بالدقيقة 5.

ثم أضاف تريزيجيه الهدف الثاني في بوتسوانا بالدقيقة 29.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى بوتسوانا بالدقيقة 59 قبل أن يحرز مصطفى فتحي الهدف الرابع بالدقيقة 94.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بتحقيق الفوز في أول مباراتين.