خطوة واحدة تفصل هالاند عن التاريخ مع منتخب النرويج

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أحمد جودة - القاهرة - بات إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، على بُعد هدف واحد فقط من تحقيق لقب الهداف التاريخي لمنتخب النرويج بعد تألقه اللافت في مباراة فريقه ضد النمسا بتصفيات دوري الأمم الأوروبية.

في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، قاد هالاند منتخب بلاده للفوز 2-1 على النمسا، حيث سجل هدف الانتصار في الدقيقة 80، ليمنح النرويج أول انتصاراتها في البطولة.

هالاند على بعد خطوة من لقب هداف النرويج

بهذا الهدف، رفع هالاند رصيده من الأهداف الدولية إلى 32 هدفًا، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي لجورجين جوفي صاحب الـ33 هدفًا.

وقد بدأ هالاند بدأ مسيرته الدولية في سبتمبر 2019 وسجل أول أهدافه ضد النمسا في أبريل 2020، مما يبرز سرعة تألقه وتفوقه في صفوف المنتخب.

ويستعد النرويج لمواجهة سلوفينيا والنمسا في أكتوبر المقبل، حيث يسعى هالاند لكتابة اسمه في سجلات التاريخ رفقه منتخب بلاده.