نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي 2024-2025 قبل بداية الجولة الثالثة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول المسابقة المحلية وينافسه القادسية ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري السعودي 2024-2025 قبل بداية الجولة الثالثة.
أبرز مواعيد الجولة الثالثة
الجمعة 13 سبتمبر النصر ضد الأهلي 9:00.
السبت 14 سبتمبر الهلال ضد الرياض 9:00.
الأحد 15 سبتمبر الاتحاد ضد الوحدة 9:00.
ترتيب الدوري السعودي
1- الهلال 6 نقاط
2- القادسية 6 نقاط
3- الاتحاد 6 نقاط
4- الاتفاق 6 نقاط
5- النصر 4 نقاط
6- الرياض 4 نقاط
7- الوحدة 4 نقاط
8- الأهلي 3 نقاط
9- الخليج 3 نقاط
10- الشباب 3 نقاط
11- التعاون 3 نقاط
12- الفتح 3 نقاط
13- الرائد نقطة
14- ضمك دون نقاط
15- العروبة دون نقاط
16- الخلود دون نقاط
17- الفيحاء دون نقاط
18- الاخدود دون نقاط
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.