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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، تعيين مدرب تشيلسي السابق، ماوريسيو بوكيتينو، على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأمريكي للرجال.

رسميًا.. بوكيتينو مديرًا فنيًا لمنتخب أمريكا

سيتولى المدرب الأرجنتيني الذي انفصل عن تشيلسي في الدوري الإنجليزي في مايو (أيار) الماضي بعد موسم واحد في المنصب، زمام الأمور في الولايات المتحدة قبل كأس العالم 2026 والتي ستستضيفها البلاد مع المكسيك وكندا.

وقال بوكيتينو: "قرار الانتقال للولايات المتحدة لم يكن من أجل كرة القدم فقط، بل للاستمتاع بفترة الإعداد لاستضافة كأس العالم وهي فرصة لا يستطيع تفويتها".

وأضاف: "الطاقة والحماس والرغبة الشديدة في تحقيق إنجاز تاريخي حقيقي هنا كلها دفعتني للقدوم للولايات المتحدة".

واختتم: "أرى مجموعة من اللاعبين يتمتعون بالموهبة والإمكانات، وسنعمل معا لتحقيق أشياء مميزة يمكن للأمة بأكملها أن تفخر بها".