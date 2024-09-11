نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025 قبل بداية الجولة الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الكرة الإنجليزية مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

يحتل كلا من مانشستر سيتي وليفربول صدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط وجاء كلا من برايتون وآرسنال ونيوكاسل يونايتد في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب برصيد 7 نقاط بينما يحتل كلا من برينتفورد وأستون فيلا المركزين السادس والسابع على الترتيب برصيد 6 نقاط.

نجح مانشستر سيتي في الفوز بلقب البريميرليج العاشر في تاريخه في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال حتى آخر جولة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1 - مانشستر سيتي 9 نقاط

2 - ليفربول 9 نقاط

3- برايتون 7 نقاط

4- آرسنال 7 نقاط

5- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط

6 - برينتفورد 6 نقاط

7 - أستون فيلا 6 نقاط

8 - بورنموث 5 نقاط

9 - نوتنجهام فورست 5 نقاط

10 - توتنهام 4 نقاط

11 - تشيلسي 4 نقاط

12 - فولهام 4 نقاط

13 - ويستهام يونايتد 3 نقاط

14 - مانشستر يونايتد 3 نقاط

15 - ليستر سيتي نقطة واحدة

16 - كريستال بالاس نقطة واحدة

17 - إيبسويتش تاون نقطة واحدة

18 - وولفرهامبتون نقطة واحدة

19 - ساوثهامبتون صفر نقاط

20 - إيفرتون صفر نقاط