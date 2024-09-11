نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحصائية صادمة لمنتخب البرازيل في غياب نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب البرازيل احصائية مخيبة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم وفي غياب نيمار دا سيلفا نجم الفريق عن المباراة.

إحصائية صادمة لمنتخب البرازيل في غياب نيمار

ويغيب نيمار دا سيلفا عن مباراة البرازيل وباراجواي التي لعبت بين الفريقين صباح اليوم الأربعاء لحساب الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وشهدت قائمة البرازيل غياب نيمار بعد إصابته في شهر أكتوبر الماضي من عام 2023، خلال مباراة البرازيل وأوروجواي، في الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وخسر منتخب البرازيل من باراجواي في مباراته صباح اليوم بهدف دون رد على ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو.

ووفقًا للاحصائيات الواردة، فإن منتخب البرازيل حقق انتصارين فقط في تسع مباريات خاضها دون نيمار بشكل رسمي.