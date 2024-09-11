نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل عيون باريس.. الصحافة الفرنسية تواصل تشتيت مبابي بنشر الأكاذيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجاة قوية بشأن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

الصحافة الفرنسية تواصل تشتيت مبابي بنشر الأكاذيب

وضم ريال مدريد اللاعب مبابي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده في صفقة انتقال حر لمدة خمس مواسم من أجل قيادة الفريق في الموسم الجديد.

وحاول باريس سان جيرمان استكمال مسيرة مبابي داخل حديقة الأمراء ولكن فشلت محاولاته بشكل واضح عندما أعلن الميرنجي ضم اللاعب إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المنصرم.

وخرجت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بخبر جديد حول توقيع مبابي مع ليفربول الإنجليزي خلال صيف 2022 الماضي وهو ذات الوقت الذي كان يكثف ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز محاولاته من أجل التعاقد معه.

وكشفت الصحف الإسبانية عن غضبها مما تقوم به الصحف الفرنسية منذ أن وطأت أقدام فتى البي إس جي ملعب السانتياجو برنابيو.

كما سبق ونشرت ذات الصحف سخرية كبيرة من مبابي بعد أن انضم إلى صفوف ريال مدريد وفشل في إثبات جدارته في أول مبارياته مع النادي عندما غاب عن التسجيل معه.

يذكر أن مبابي سبق وأكد أنه حصل على عروض عديدة من أندية كثيرة ولكنه لم يهتم لأي من تلك العروض لأنها يضع ريال مدريد في المقدمة.