نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر بعترض على جدول مباريات الدوري السعودي بسبب لاعبيه الدوليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن وجود اعتراضات عديدة من جانب المسؤولين في نادي النصر السعودي بشأن جدول المباريات الذي ينتظر النادي خلال الفترة القادمة.

النصر يعترض على جدول مباريات الدوري السعودي

ويضرب نادي النصر موعدًا هامًا مع نظيره نادي الأهلي مساء الجمعة والموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري في منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي لهذه النسخة.

وفي هذا السياق أكدت التقارير أن النصر لا يرى أن جدول المباريات عادل بالنسبة للنادي، حيث أن الفريق لديه 7 لاعبين من العناصر الأساسية تشارك مع المنتخب الأخضر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

كما يفقد النصر خدمات 5 أجانب من اللاعبين الذين يشاركون مع منتخبات بلدانهم في التوقف الدولي، وهو ما يعترض عليه المسئولون في النادي.

الجدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي لهذه النسخة 2024-2025 برصيد 4 نقاط.