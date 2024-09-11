نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الألمانية لمتابعة مباريات الدوري الألماني من أجل متابعة نجومه البارزين ضمن البطولات الخمس الأوروبية الأكثر مشاهدة على مستوى العالم.

فجر باير ليفركوزن مفاجأة في الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري الألماني الذي احتل صدارته برصيد 90 نقطة بينما جاء شتوتجارت في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بينما احتل بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

يحتل هايدنهايم صدارة الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 6 نقطة وجاء بايرن ميونخ ولايبزيج في المركزين الثاني والثالث برصيد 6 نقاط بينما يحتل بوروسيا دورتموند ويونيون برلين المركزين الرابع والخامس برصيد 4 نقاط.

يوجد الكثير من القنوات العربية الذي لديها حقوق إذاعة البث المباشر لجميع مباريات الدوري الالماني ويتابعها قاعدة جماهيرية ضخمة، ومن هذه القنوات قناة ليبيا الرياضية المفتوحة حيث أنها أعلنت نقلها لمباريات البوندزليجا وتردد كالتالي:

التردد 11766

استقطاب افقي

قمر صناعي نايل سات

معدل ترميز 27500

كما يوجد أيضًا قناة السعودية الرياضية المفتوحة الاي تقوم بنقل مباريات الدوري الالماني وتردد كالتالي:

التردد 12149

القمر الصناعي نايل سات

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح 6/5

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة الثالثة من البوندزليجا الألمانية...

* الجمعة 13 سبتمبر 2024:

- بوروسيا دورتموند وهايدنهايم الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

* السبت 14 سبتمبر 2024:

- بوروسيا مونشجلادباخ وشتوتجارت الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- فولفسبورج واينتراخت فرانكفورت الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- فرايبورج وبوخوم الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- هوفنهايم وباير ليفركوزن الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- لايبزيج ويونيون برلين الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- هولشتاين كيل وبايرن ميونخ الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

* الأحد 15 سبتمبر 2024:

- أوجسبورج وسانت باولي الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- ماينز وفيردر بريمن الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر