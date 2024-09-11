نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر 2024 على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، فيما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاءين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد مساء الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.