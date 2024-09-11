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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره نادي الجيش الرواندي، ضمن منافسات الذهاب في الدور التمهيدي الثاني، من مرحلة ال 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق صافرة مباراة بيراميدز والجيش الرواندي، والتي يحتضنها ملعب استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

تُذاع مباراة بيراميدز ضد نظيره الجيش الرواندي، عبر شاشة مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، المالك الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية في مصر والشرق الأوسط.