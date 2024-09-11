محمد عبد الله: صفقات الزمالك قوية.. وهذا ما يجب تدعيمه قبل بداية الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عبد الله، نجم الزمالك السابق الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء على الصفقات الجديدة التي أبرمها حتى الآن، والتي تمت في وقت قياسي بعد إنهاء أزمة إيقاف القيد.

تصريحات محمد عبد الله عن صفقات الزمالك

وقال محمد عبد الله في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، تعاقد المجلس الأبيض مع عدد من الصفقات القوية، ومازال هناك صفقات أخرى قبل 12 سبتمبر الجاري.

وأضاف، خط هجوم الزمالك أصبح يضم مجموعة مميزة من اللاعبين بعد الصفقات الجديدة، في الوقت الذي تمنى فيه تدعيم خط دفاع الفريق بلاعب سوبر.

وشدد، الذي يعاني في الخط الخلفي بعدم وجود بدائل قوية في ظل عدم عودة محمود الونش حتى الآن، ولا بد من التعاقد مع مدافع مميز قبل إغلاق باب القيد.

وعلق عبد الله على مواجهة الزمالك والشرطة الكيني في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية قائلًا، لا شك أن البداية هامة، وعلى اللاعبين اكتساب الدفعة المعنوية من خلال مواجهتي بطل كينيا، قبل موقعة السوبر الأفريقي أمام الأهلي 27 سبتمبر الجاري.