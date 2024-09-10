حمادة عبد اللطيف: لست قلقًا على هجوم الزمالك.. والأبيض في حاجة لضم مدافع جديد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن الموسم المُقبل لا بد وأن يكون مختلفًا عن الموسم الماضي من حيث عدد البطولات التي توج بها الفريق.

حمادة عبد اللطيف: لست قلقًا على هجوم الزمالك

وقال حمادة عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، الموسم الماضي لم يكن هو الأفضل للفريق بعد التتويج فقط بلقب الكونفدرالية، ولا بد من زيادة عدد البطولات المتوج بها الفريق في الموسم المُقبل.

وأضاف، الزمالك فريق بطولات وهدفه الدائم هو حصد كافة الألقاب، وعدم الاكتفاء ببطولة واحدة في الموسم.

وشدد، على لاعبو الزمالك التركيز منذ بداية الموسم لإسعاد جماهير القلعة البيضاء في كافة البطولات.

وتطرق عبد اللطيف للحديث عن صفقات الزمالك الجديدة مؤكدًا أنه ليس قلقًا على الشق الهجومي بالفريق أو خط الوسط لامتلاكه عدد كبير من اللاعبين المميزين.

وأتم، ما أتمناه هو تدعيم خط الدفاع بلاعب جديد لمعاونة الأسماء الموجودة حاليًا.