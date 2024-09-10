أهداف مباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي أهداف مباراة ليبيا وبنين في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا لهذه النسخة ضمن لقاءات الجولة الثانية من البطولة.

أهداف مباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

افتتح نور الدين القليب أولى أهداف ليبيا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وشهدت الدقيقة خمسون من عمر المباراة هدف التعادل لصالح بنين الذي جاء بأقدام ستيف موني.

وقضى جونيور أولايتان على آمال ليبيا في التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

ترتيب منتخب ليبيا وبنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

1- نيجيريا برصيد أربع نقاط

2- بنين برصيد ثلاث نقاط

3- راوندا برصيد نقطتين

4- ليبيا برصيد نقطة