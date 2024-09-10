منتخب ليبيا يسقط أمام بنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

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أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب ليبيا في فخ الخسارة القاسية من منتخب بنين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري الأمم الأفريقية في الجولة الثانية.

أحداث مباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة ليبيا وبنين في دوري أمم إفريقيا والتي استضافها ملعب فيليكس هوفيت مساء اليوم.

وخسر منتخب ليبيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بعدما كان التقدم لصالحه في الشوط الأول من اللقاء.

بدأت مباراة ليبيا وبنين بضغط من جانب الضيف، في محاولة لإحراز هدف التقدم في المباراة.

وفي الدقيقة التاسعة من عمر المباراة تمكن منتخب ليبيا من إحراز ركلة جزاء لصالحه ببراعة في مباراته أمام بنين.

وسجل نور الدين القليب، لاعب منتخب ليبيا والأهلي الطرابلسي، أولى أهدافه في شباك بنين ببراعة من خلال ركلة الجزاء.

واستطاع ستيف موني، لاعب بنين أن يعدل النتيجة بالهدف الأول لصالح منتخب بلاده في شباك ليبيا في الدقيقة خمسون من عمر المباراة.

وأضاف جونيور أولايتان ثاني أهداف منتخب بنين الذي جاء في شباك ليبيا ببراعة في الدقيقة الثانية والستون من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب ست دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع معلنًا فوز بنين على ليبيا.

ترتيب منتخب ليبيا وبنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

1- نيجيريا برصيد أربع نقاط

2- بنين برصيد ثلاث نقاط

3- راوندا برصيد نقطتين

4- ليبيا برصيد نقطة