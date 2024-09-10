نتيجة وملخص أهداف مباراة كاب فيردي ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب كاب فيردي الأول لكرة القدم، فوزًا هاما على نظيره المنتخب الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

أهداف مباراة كاب فيردي ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

أحرز في الدقيقة 28 من الشوط الأول، اللاعب مينديز نجم منتخب كاب فيردي، الهدف الأول في شباك المنتخب الموريتاني، عن طريق ركلة جزاء.

ثم أضاف مينديز الهدف الثاني لصالح كاب فيردي، في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد كاب فيردي إلى المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس أمم إفريقيا، برصيد 3 نقاط، بينما توقف المنتخب الموريتاني عند المركز الثالث بنفس عدد النقاط.