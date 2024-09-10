نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. كاب فيردي يتفوق على موريتانيا بثنائية نظيفة في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب كاب فيردي الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الموريتاني بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

أحداث مباراة كاب فيردي ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

بدأت أحداث الشوط الأول من مباراة كاب فيردي ضد موريتانيا، بسجال كبير على الكرة بين الفريقين.

ثم في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، نجح اللاعب مينديز نجم منتخب كاب فيردي، في تسجيل الهدف الأول في شباك المنتخب الموريتاني، عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة موريتانيا وكاب فيردي، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، زادت محاولات لاعبي منتخب كاب فيردي لتسجيل هدف لقتل المباراة وسط استبسال دفاعي من المنتخب الموريتاني.

وأحرز مينديز مرة أخرى الهدف الثاني لمنتخب كاب فيردي، في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد كاب فيردي إلى المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس أمم إفريقيا، برصيد 3 نقاط، بينما توقف المنتخب الموريتاني عند المركز الثالث بنفس عدد النقاط.