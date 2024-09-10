نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ألمانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل مباراة ألمانيا وهولندا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

أهداف مباراة ألمانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية

افتتح تيجاني راينديرز أول أهداف اللقاء لصالح هولندا في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من بريان بروبي، جعلت زميله راينديرز في حالة انفراد ثم سدد الأخير تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، مرت من بين أقدام الحارس تير شتيجن وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل دينيز أونديف لصالح ألمانيا في الدقيقة 38، بعد تسديدة قوية من جوشوا كيميتش، تصدى لها الحارس فيربروجن ليتابعها أونديف بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وأضاف جوشوا كيميتش الهدف الثاني لصالح ألمانيا في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 3+45، بعد تمريرة من دينيز أونديف إلى كيميتش الذي استقبلها بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أسفل يسار المرمى.

وسجل دينزل دومفريس الهدف الثاني والتعادل لصالح هولندا في الدقيقة 51، بعد تمريرة من بريان بروبي إلى دومفريس الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى.