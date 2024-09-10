التعادل السلبي يحسم نتيجة مواجهة الكويت والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين منتخب الكويت الأول لكرة القدم، ونظيره منتخب العراق بالتعادل السلبي.

وحل منتخب العراق ضيفا على نظيره منتخب العراق، في المباراة التي استضافتها ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

الكويت تتعادل مع العراق سلبيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب الكويت إلى نقطتين في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة، فيما ارتفع رصيد منتخب العراق إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وأوقعت قرعة الإتحاد الآسيوي لكرة القدم منتخبي الكويت والعراق في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات الأردن وكوريا الجنوبية، والكويت، والعراق، وفلسطين وعمان.

ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويحتل منتخب الأردن الأول لكرة القدم، صدارة المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب العراق.

1- الأردن 4 نقاط

2- كوريا الجنوبية 4 نقاط

3- العراق 4 نقاط

4- الكويت نقطتين

5- فلسطين نقطة

6- عمان دون نقاط

نتائج المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

وشهدت الجولة الثانية، من منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم مواجهات قوية، حيث حقق منتخب الأردن فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب فلسطين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب استاد كلفا، سجل أهداف الأردن نور الروابدة ويزن النعيمات (هدفين)، فيما سجل وسام أبو علي مهاجم الأهلي هدف منتخب فلسطين.

وفي نفس السياق، حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب عمان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي، سجل أهداف كوريا الجنوبية هوانج هي تشان، وهيونج مين سون، وجو مين كيو، فيما جاء هدف منتخب عمان بشكل عكسي عن طريق جونج سيونهواين مدافع منتخب كوريا الجنوبية.

موعد مباريات الجولة القادمة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة المقبلة للمجموعة الثانية، من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم حيث يستضيف منتخب الأردن نظيره منتخب كوريا الجنوبية 10 أكتوبر المقبل على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

فيما يستضيف منتخب عمان نظيره منتخب الكويت 10 أكتوبر المقبل، على ملعب استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي، ويحل منتخب فلسطين ضيفا على نظيره منتخب العراق، على ملعب استاد البصرة الدولي، يوم 10 أكتوبر المقبل.