نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندور: كونراد ميشلاك يقترب من الزمالك بنسبة كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور إن البولندي كونراد ميشلاك لاعب أحد السعودي اقترب من التعاقد مع الزمالك خلال الميركاتو الصيفي.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "الاتفاق مع البولندي كونراد ميشلاك سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم ".

وواصل:" الجابوني بوبيندزا لاعب غير ملتزم والزمالك قد يتعاقد مع لاعب أجنبي مفاجأة خلال ساعات بدلا منه".

واختتم الغندور:" استياء من الزمالك تجاه زد بسبب فشل صفقة محمد إسماعيل".