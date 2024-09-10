نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد الفوز على بوتسوانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني كان عند حسن ظن الجماهير المصرية. أضاف أبو الوفا خلال تصريحات هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" منتخب مصر مع حسام حسن اصبح عند حسن ظن الجميع". وواصل:" اتحاد الكرة يوفر كافة مطالب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن". وأكمل:" الفترة المقبلة سنوفر الدعم الكامل لحسام حسن استعدادا لتصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا". ميكالي سيتولي تدريب منتخب مصر مواليد 2005 ومحمد فاروق قائم بأعمال رئيس لجنة الحكام لحين إشعار آخر ". وأكمل:" يجب أن هناك نظام وشكل جديد للدوري الموسم المقبل وهذا بشكل إستثنائي".