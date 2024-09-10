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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن البولندي كونراد ميشلاك لاعب أحد السعودي اقترب من التعاقد مع الزمالك خلال الميركاتو الصيفي.

عاجل.. كونراد ميشلاك يقترب من الزمالك

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "الاتفاق مع البولندي كونراد ميشلاك سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم ".

وواصل:" الجابوني بوبيندزا لاعب غير ملتزم والزمالك قد يتعاقد مع لاعب أجنبي مفاجأة خلال ساعات بدلا منه".

واختتم الغندور:" استياء من الزمالك تجاه زد بسبب فشل صفقة محمد إسماعيل".