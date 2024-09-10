نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة دي يونج لاعب فريق برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات الحالية الصحية للنجم الهولندي فرينكي دي يونغ، وذلك عقب الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرا.

كشف الصحفي ميغيل ريكو عن الوضع الراهن لفرينكي دي يونغ في برشلونة، مشيرًا إلى أن اللاعب يرفض الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابته.

وأوضح ريكو أن دي يونغ لا يريد الاستماع إلى أي نصائح من الطاقم الطبي للنادي بشأن الجراحة أو الحقن أو أي إجراءات طبية أخرى، حيث يفضل أن يتأكد تمامًا من استعادة حالته الصحية قبل اتخاذ أي قرار إضافي.

وفي ظل هذا الموقف، يسعى دي يونغ لإيجاد حل بديل يسمح له بالعودة إلى المستطيل الأخضر بأسرع وقت ممكن دون الحاجة للتدخل الجراحي.

ويتابع الجهاز الفني والطاقم الطبي حالة اللاعب عن كثب، لكن يبدو أن دي يونغ مصمم على التوصل إلى حل يعيده إلى أفضل حالاته دون أي إجراءات طبية غير ضرورية.