نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات حسام حسن عقب مباراة بوتسوانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المدرب الوطني، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعدة تصريحات يراه البعض عقلانية، وذلك عقب نهاية مباراة الفراعنة أمام بوتسوانا مساء اليوم.

ونجح منتخب مصر تحت قيادة العميد، في تحقيق الفوز على منتخب بوتسوانا في الجولة الثانية لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية برباعية نظيفة.

أوضح حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "مباراة بوتسوانا لم تكن سهلة، حيث يمتلك الفريق لاعبين يتمتعون بسرعات عالية."

وأشار إلى أن منتخب بوتسوانا "يتمتع بقوة بدنية ورغبة كبيرة في الفوز، ويواصل القتال حتى آخر لحظة، وهو ما نبهت اللاعبين إليه."

وأضاف: "نشكر الله على تحقيق الـ6 نقاط، ولكن حان الوقت لنتجاوز هاتين المباراتين ونتطلع إلى المباريات القادمة."

واختتم حسام حسن بقوله: "كل مباراة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لي، فلا يوجد فريق سهل في إفريقيا في الوقت الحالي."