نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يراقب ظهير ليتشي الإيطالي لضمه في الميركاتو القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تدعيم نواقص الفريق والمراكز التي تحتاج إلى دعم في الانتقالات الشتوية المقبلة، وعلى رأسها مركز الظهير الأيسر، للاستمرار في المنافسة علي كافة البطولات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة HITC، فإن مانشستر يونايتد يسعي لتعزيز مركز الظهير الأيسر، بسبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها الثنائي لوك شاو وتيريل مالاسيا.

مانشستر يونايتد يخطط لضم ظهير ليتشي الإيطالي

وأضافت الصحيفة، أن اليونايتد يراقب الدولي الدنماركي باتريك دورجو البالغ من العمر 19 عاما، ظهير أيسر ليتشي الإيطالي.

وأكدت أن مان يونايتد يضع الظهير الدنماركي ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلي صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي وجود اهتمام من جانب توتنهام هوتسبير الإنجليزي لضم اللاعب خلال الانتقالات الماضية.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة نظيره ساوثهاميتون، يوم السبت القادم، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

