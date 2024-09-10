نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيكيه ينتقد إدارة مانشستر يونايتد الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد النجم الإسباني جيرارد بيكيه، إدارة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك سوء النتائج التي يمر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى الأزمات التي تواجه النادي.

وأعرب جيرارد بيكيه، المدافع السابق لمانشستر يونايتد وأسطورة برشلونة، عن أمله في أن يشهد النادي الإنجليزي تغييرات إيجابية قريبًا لتمكينه من العودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حديثه لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، قال بيكيه إن إدارة مانشستر يونايتد تبدو "مضطربة بعض الشيء" في الوقت الحالي، وأوضح: "يبدو أن مانشستر يونايتد يمر بمرحلة صعبة في السنوات الأخيرة، ويبدو أن الإدارة غير واضحة بشأن الاتجاه الصحيح. أتمنى أن يتغير هذا الوضع."

وأضاف: "المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز أصبحت شديدة مع وجود فرق قوية مثل مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وآرسنال. المنافسة باتت أكثر صعوبة، لكن سيكون من المثير رؤية كيفية تطور الأمور."