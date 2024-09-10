نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على بوتسوانا.. ترتيب منتخب مصر في المجموعة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث متابعي ومشجعي منتخب مصر عن موعد المواجهة القادمة للفراعنة بعدما في الفوز على حساب مستضيفه منتخب بوتسوانا، في المواجهة التي انتهت برباعية نظيفة دون رد فعل، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المملكة المغربية.

وتألق في تسجيل الرباعية، كلا من محمود حسن تريزيجيه الذي استطاع تسجيل هدفين في هذا اللقاء في الدقيقتين 5 و29، كما تألق محمد صلاح في تسجيل هدف في الدقيقة 65، فيما اختتم الأهداف بالرباعية بأقدام مصطفى فتحي في الدقيقة 94.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز على حساب كاب فيردي وبتسونا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

1- مصر - مباراتان - 6 نقاط.

2- موريتانيا - مباراة - 3 نقاط.

3- كاب فيردي - مباراة - بلا رصيد.

4- بوتسوانا - مباراتان - بلا رصيد

موعد مباراة مصر القادمة

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، في إطار الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة، يوم 7 أكتوبر المقبل في القاهرة.