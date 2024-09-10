منتخب الإمارات يخسر على يد إيران بهدف مهدي قائدى

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التى جمعت بين منتخب الإمارات ضد نظيره إيران بفوز الثاني على الأبيض، بهدف نظيف وذلك في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

منتخب الإمارات يخسر على يد إيران بهدف مهدي قائدي

وقد أقيمت المواجهة بين منتخب الإمارات ضد نظيره إيران اليوم الثلاثاء على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ونجح في تسجيل هدف الفوز الوحيد في اللقاء اللاعب مهدي قائدي في الدقيقة ال 48، والثالثة من الوقت المحتسب البدل من الضائع.

وفي الدقيقة ال86، ألغى حكم اللقا ركلة الجزاء جزاء التي كانت لصالح منتخب الإمارات ومنها منعهم من تسجيل هدف التعادل ولكن الحظ لم يحالفهم.



وبهذه النتيجة احتل منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما حجز المنتخب الإيراني مقعدا في المركز الثاني متساويًا مع المتصدر أوزبكستان بـ6 نقاط.