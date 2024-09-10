نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تهزم ليبيريا بثلاثية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح منتخب الجزائر في تحقيق الفوز على حساب منتخب ليبيريا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

الجزائر تهزم ليبيريا

سجل أمين غويري هدف منتخب الجزائر الأول في الدقيقة 17، بينما عزز أديم زورقاني النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز بغداد بونجاح الهدف الثالث لمنتخب الجزائر في الدقيقة 80 من المباراة.

ترتيب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا

يتواجد منتخب الجزائر في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يحل منتخب توجو في المركز الثاني برصيد نقطتين، ومنتخب غينيا الاستوائية في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ومنتخب ليبيريا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.