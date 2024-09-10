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أحمد جودة - القاهرة - تغادر بعثة المنتخب المصري للمواي تاي مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء في طريقها إلى تايلاند للمشاركة في بطولة العالم للفرق للبراعم والناشئين والشباب التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر 2024.

بعثة مصر للمواي تاي تسافر إلى تايلاند للمشاركة في بطولة العالم

تشارك مصر في بطولة العالم للمواي تاي بـ 11 لاعب ولاعبة وضمت قائمة اللاعبين: فارس علي في وزن + 91 كجم، زكريا وليد وزن 81 كجم، عمرو مصطفي وزن 58 كجم، أنس عصام وزن 51 كجم، محمد سامي في وزن 36 كجم، آللاء شادي وزن + 71 كجم، جومانا وليد وزن 63 كجم، ملك البادي وزن 60 كجم، نورسين وليد وزن 56 كجم، أريام مجدي وزن 51 كجم، سما إبراهيم وزن 57 كجم.

يترأس بعثة المنتخب المصري للمواي تاي محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحادين الأفريقي والمتوسط للمواي تاي، وليد زكريا مدرب، وائل فهر مدرب.

قال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن مجلس إدارة الاتحاد وافق على عدة طلبات من أولياء الأمور بسفر أبنائهم على نفقتهم الشخصية لخوض منافسات بطولة العالم للفرق.

كما قدم إبراهيم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد موافقته بدخول المنتخب في معسكر مغلق في المركز الأولمبي بالمعادي على نفقة وزارة الشباب والرياضة.

أكد رفعت جابر، المدير الفني للمنتخبات الوطنية أن المنتخب المصري للمواي تاي استعد جيدا لبطولة العالم من خلال خوض معسكر مغلق داخل المركز الأولمبي بالمعادي، متابعا أن جميع اللاعبين خاضوا المعسكر المغلق من أجل رفع المستوى الفني والبدني وهو ما تحقق بالفعل.