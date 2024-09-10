نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادات المنوفية فى إحتفالية كبيرة لنادى النجوم بالسادات بعد تسليم مجلس باظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام مجلس إدارة نادي النجوم الرياضي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، برئاسة تامر السيد باظة، احتفالية كبيرة حضرها عدد من القيادات والشخصيات البارزة بالمحافظة. شارك في الحفل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلون عن مجلس المدينة، وأساتذة من الجامعات، ورجال الأعمال، وأعضاء الجمعية العمومية للنادي.

جاءت هذه الاحتفالية بمناسبة تسليم النادي للمجلس المنتخب، الذي تم اختياره في 4 فبراير 2022، بعد حصوله على حكم قضائي من مجلس الدولة، وتنفيذ الحكم الذي أعاد إدارة النادي للمجلس المنتخب برئاسة تامر باظة.

يأتي هذا بعد فترة طويلة من إدارة النادي بواسطة لجان مؤقتة استمرت لأكثر من 30 شهرًا، وهي الفترة التي شهدت تراجعًا في المستويات الفنية والإدارية والإنشائية.

وقد قامت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية بتسليم مهام النادي للمجلس المنتخب، بناءً على الحكم الصادر في 28 أغسطس 2024.

ضمت اللجنة عدة مسؤولين من المديرية، من بينهم عصام عزب مدير إدارة الهيئات، وسعيد عبدالعزيز الفقي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد حسني عرفة مدير الشؤون القانونية، وإيهاب دياب مدير إدارة شباب السادات.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد تامر باظة أن المجلس سيبذل قصارى جهده لتطوير النادي والارتقاء بمستواه في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية، ليصبح منارة لمدينة السادات. كما شدد على أهمية دعم الشباب، باعتبارهم القوة الدافعة للمجتمع، والعمل على إشراكهم في الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى تطوير الناشئين والبراعم.

وأوضح باظة أن المجلس يخطط لإدخال أنشطة وألعاب جديدة للنادي، وإعادة الازدهار إلى الألعاب الحالية، بما يتناسب مع مكانة مدينة السادات الصناعية وسكانها. كما ناشد الجميع بتضافر الجهود لدعم النادي وتحقيق طموحات أعضائه وأهالي المدينة.

وفي ختام حديثه، وجه باظة شكره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر في تسليم النادي للمجلس المنتخب، وكذلك لسمير كرم، مدير مديرية الشباب والرياضة، على احترامه لأحكام القضاء وتنفيذ الحكم بسرعة.