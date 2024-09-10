نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحساب الرسمي لمنتخب مصر يحتفي بوصول صلاح لـ100 مباراة دولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفى الحساب الرسمي لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" بالفرعون المصري محمد صلاح، وذلك بوصوله 100 مباراة دولية بقميص منتخب مصر.

ونشر الحساب الرسمي صورة لمحمد صلاح قبل مواجهة بوتسوانا اليوم وعلق: "من سيراليون إلى بتسوانا ‎١٠٠ مباراة دولية للملك المصري".

واحتفل منتخب مصر بوصول النجم محمد صلاح، قائد الفريق ومهاجم ليفربول الإنجليزي، إلى مباراته الدولية رقم 100 مع المنتخب الوطني.

ونظم الاتحاد المصري لكرة القدم مراسم تكريم خاصة لصلاح في مقر تدريبات المنتخب، حيث تم منحه درعًا تذكاريًا تقديرًا لدوره الكبير وإنجازاته مع الفراعنة.

وعكس الاحتفال الذي شارك فيه اللاعبون والجهاز الفني المكانة الكبيرة لصلاح في الفريق، إذ يُعد من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، بعد مساهمته في العديد من الإنجازات، مثل التأهل إلى كأس العالم 2018 وبلوغ نهائي كأس الأمم الإفريقية في عامي 2017 و2021.

وعبّر محمد صلاح عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا سعادته بالوصول إلى هذه المرحلة من مسيرته الدولية، ومشددًا على التزامه بمواصلة العطاء لتحقيق المزيد من النجاحات مع المنتخب الوطني في المستقبل.