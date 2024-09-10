نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد لضم نجم توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام أرجنتينية أن ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي حاولا التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان روميرو نجم دفاع توتنهام الإنجليزي في الفترة الماضية.



ولفتت شبكة TYC Sports الأرجنتينية أن كريستيان روميرو البالغ من العمر 26 عامًا يمتلك عقدًا مع آرسنال يمتد حتى صيف عام 2027.



وأفادت الشبكة الأرجنتينية بأن مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع روميرو في فترة الانتقالات الصيفية.



وأكدت الشبكة الأرجنتينية أن آرسنال أبلغ الأندية الثلاثة أن روميرو ليس للبيع رافضًا الدخول في أي مفاوضات أو حتى تحديد سعر له.



وأوضحت الشبكة الأرجنتينية أن إدارة توتنهام والجهاز الفني للفريق اتفقا على أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للاستفادة من كريستيان روميرو ماليًا.



وألمحت الشبكة الأرجنتينية أنه من المرجح أن يظهر الاهتمام بروميرو مرة أخرى في الصيف المقبل.



وأشارت الشبكة الأرجنتينية إلى أن روميرو انضم في البداية إلى توتنهام على سبيل الإعارة من أتالانتا الإيطالي في صيف عام 2021 قبل أن ينتقل بشكل دائم في العام التالي مقابل 46 مليون جنيه إسترليني.